"Fate presto mio nonno non si sente bene": la Polizia salva un anziano colpito da infarto

Gli agenti di Polizia del Commissariato di Pianura hanno salvato un anziano colpito da arresto cardiaco. I poliziotti stavano effettuando un controllo in via Vicinale Sant’Aniello quando Vincenzo e Agostino, agenti del Commissariato di Pianura, sono stati attirati dalla richiesta di aiuto di un ragazzino perché il nonno aveva avuto un malore in casa.

I poliziotti sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato l’uomo privo di coscienza, e sono subito intervenuti effettuando le manovre di primo soccorso. In contatto con i medici del 118, hanno praticato un massaggio cardiaco che ha consentito, dopo diversi tentativi, di rianimare l’uomo che ha ripreso a respirare autonomamente.

La storia a lieto fine è stata diffusa dalla pagina soicial della Questura di Napoli che ha pubblicato anche uno scatto che ritrae l'anziano insieme ai suoi salvatori.