La polizia vuole entrare in casa con i vigili del fuoco ma lui minaccia tutti con due asce

Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti del Commissariato Posillipo e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’abitazione di un soggetto per la segnalazione di una lite.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato la porta dell’appartamento chiusa e, dopo molteplici solleciti, con il supporto di personale dei Vigili del Fuoco e dei poliziotti del Commissariato San Ferdinando, hanno tentato di accedere all’abitazione, attraverso un foro ricavato dalla porta, ma l’uomo, brandendo due asce, ha tentato di ostacolare l’accesso lanciando contro gli stessi del liquido infiammandolo con un accendino che è stato prontamente spento.

In quei frangenti, l'uomo ha continuato nella sua condotta aggressiva puntando contro gli operatori un cacciavite e lanciando anche pietre e sostanze acide fino a quando è stato, non senza difficoltà, bloccato. Per questi motivi, il 42enne napoletano è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e tentato incendio.