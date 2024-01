Violenza in pronto soccorso, la decisione: "Polizia in due ospedali"

Drappello di forze dell'ordine negli ospedali San Paolo di Napoli-Fuorigrotta e San Leonardo di Castellammare. E' questa la decisione del Comitato per l'ordine pubblico che si è tenuto in Prefettura dopo l'ennesimo episodio di violenza nei pronto soccorso di Napoli e provincia. Il 5 gennaio scorso due infermiere sono state prese a pugni da un utente proprio nel presidio ospedaliero di Castellammare.

"Come sapete - ha affermato il prefetto Michele Di Bari - il Cardarelli, il Pellegrini, l'Ospedale del Mare e quello di Giugliano hanno già un presidio fisso. Da oggi, le forze dell'ordine saranno presenti anche al San Leonardo e al San Paolo, con un enorme sforzo da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Inoltre, è stato stabilito che i presidi sanitari diventeranno obiettivi sensibili e, quindi, sotto l'attenzione anche delle forze dell'ordine metropolitane che dovranno includerli nei loro giri".

Lentamente ma progressivamente, sembra che si stia tornando alle origini quando ogni ospedale era presidiato da polizia e carabinieri. Un dietrofront dettato dall'escalation di violenza. Violenza generata dall'inciviltà di una fetta della popolazione, capace di imporre solo con la sopraffazione le proprie ragioni. Ma il trend non può non tenere conto, pur senza giustificazione alcuna, anche dello stato della Sanità campana che sottopone la cittadinanza a attese e disservizi estenuanti, in particolar modo nei pronto soccorso. "Difficoltà presenti in ogni regione - ha tagliato corto Di Bari - ma in questa sede si parla di sicurezza".

Non sono state specificate le regole di ingaggio che avranno i drappelli. Il prefetto si è limitato ad aggiungere che "...per ogni presidio sarà studiata la strategia di intervento più opportuna".