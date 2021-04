La Polizia compie gli anni: omaggio ai caduti in via Diaz

Stamattina, in occasione del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il Prefetto e il Questore di Napoli hanno deposto una corona d’alloro presso l’altare dei caduti della Polizia di Stato all’entrata della Questura di Napoli in via Diaz.

Il bilancio annuale della Questura

Ordinanze per servizi di ordine e sicurezza pubblica 3.160 Equipaggi impiegati in servizi di controllo del territorio (nel solo capoluogo) 44.485 Persone denunciate 7.776 Persone arrestate 1.647 Controlli effettuati 344.516 Persone 552.048 Veicoli 269.751 Misure di prevenzione e sicurezza personali Avvisi orali 443 Persone proposte per la sorv. spec. semplice 29 Persone proposte per la sorv. spec. antimafia 18 Provvedimenti D.A.S.P.O. emessi 73 di cui “fuori contesto” 46 Provvedimenti D.AC.UR. emessi 194 Ammonimenti emessi ai sensi art.3 L.119/2013 (per casi di violenza domestica) 153 Ammonimenti emessi ai sensi art. 8 L.38/2009 (atti persecutori) 16

Misure di prevenzione patrimoniali Proposte di sequestro beni depositate 7 Sequestri di beni eseguiti 2 Valore dei beni confiscati (milioni di euro) 2,795 Confische dei beni eseguite * 4 Valore dei beni confiscati (milioni di euro)* 0,760 *Riferito a beni già sottoposti a sequestro anno corrente e/o anni pregressi Sequestri di armi Armi da fuoco 189 Armi bianche 400 Munizioni 7.349 Sequestri di droga Cocaina Kg. 174,512 Eroina Kg. 1,868 Hashish Kg. 160,870 Canapa indiana Kg. 10,619 Marijuana Kg. 63,270 Sequestri di tabacchi lavorati esteri Kg. 5.506,164

Passaporti rilasciati 21.997 Autorizzazioni per porto di fucile per uso caccia 2.227 Autorizzazioni per porto di fucile per tiro al volo 2.791 Ritiro cautelativo di armi e/o materiale esplodente 334 Revoca di licenze per porto di fucile 72 Rigetto di istanze di porto di fucile 138 Provvedimenti di sospensione di licenze di pubblici esercizi ex art.100 TULPS 15 Permessi di soggiorno acquisiti 32.715 Permessi di soggiorno consegnati 33.257 Richieste di asilo politico 514 Extracomunitari espulsi e/o muniti di ordine del Questore 374 Extracomunitari accompagnati alla frontiera 2