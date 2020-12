Polizia Municipale di Napoli, ok alla proroga dei contratti per gli agenti a tempo determinato

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'Assessore alla polizia locale Alessandra Clemente e del Vicesindaco con delega al personale Enrico Panini, la delibera che dà il via libera alla sottoscrizione della proroga dei contratti a tempo determinato degli agenti di Polizia Municipale assunti lo scorso anno con risorse del Ministero dell’Interno destinate al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana dei comuni.

"Questa proroga, di grande importanza per la tenuta dei servizi in città, è stata possibile grazie alle proficue interlocuzioni fra il Sindaco e il Ministro dell'Interno - commentano Panini e Clemente - . Tali interlocuzioni sono culminate nella sottoscrizione di un protocollo di intesa fra il Sindaco e il Prefetto che porterà nelle casse del Comune i 2,7 milioni di euro necessari per la proroga dei contratti. Un ringraziamento doveroso va rivolto agli uffici del personale che in tempi record sono riusciti a produrre tutti gli atti necessari. Già nelle prossime ore saremo al lavoro per esaurire la graduatoria vigente, dare stabilità agli agenti che stanno lavorando per la città e poter bandire nuovi concorsi per far fronte al fabbisogno di personale esistente".