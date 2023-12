Napoli-Frosinone, strage di veicoli in divieto di sosta e caccia all'abusivo

Serata intensa per la polizia municipale napoletana, quella di ieri: ore di controlli in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Frosinone disputatosi allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Ben 65 gli operatori impiegati, che hanno elevato 175 verbali per infrazioni al codice della strada di cui otto per mancanza di copertura assicurativa. Le vetture e i motoveicoli prelevati per divieto di sosta sono stati rispettivamente 79 e 60.

Il personale della polizia locale ha, inoltre, sorpreso nove parcheggiatori abusivi di cui tre sono stati denunciati all'autorità e tre sottoposti ad ordine di allontanamento. Inoltre due sequestri amministrativi sono stati effettuati a carico di venditori ambulanti abusivi e tre sanzioni elevate per vendita di bevande in bottiglia vietate da apposita ordinanza sindacale.