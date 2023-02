Shock a Scampia, agenti della Municipale minacciati durante un controllo: "Qui si spara veramente"

Minacce a Scampia per un gruppo di agenti della Municipale, intervenuti per la scoperta di una discarica abusiva. L'intera area era stata adibita a discarica con ben 30 metri cubi di documenti, nei pressi del campo nomadi di Scampia.

Gli Agenti sono riusciti ad identificare l'attività economica collegata attraverso l'esame dei numerosi documenti presenti tra i rifiuti come nella sede dell'azienda. L'area è risultata collegata ad una nuova Società concessionaria di veicoli commerciali.

Dopo aver richiesto spiegazioni al legale rappresentante sull'accumulo dei rifiuti, gli agenti hanno ricevuto un riscontro negativo nonostante l'evidente utilizzo della discarica.

Non solo, alcuni agenti mentre stavano mettendo in atto il sequestro preventivo sono stati avvicinata da una persona che si è dichiarato un ex appartenente alla Forze dell'Ordine e li ha minacciati dicendo "qui si spara e si spara veramente, non avete capito dove state, parlerò con il vostro Comandante e vi farò rimuovere, vi faccio togliere di mezzo".

Gli Agenti hanno portato a termine l'operazione identificando la persona oltre al legale rappresentante della nuova concessionaria ed inoltrando alla Procura della Repubblica Comunicazione di Notizia di Reato per i reati ambientali e le minacce subite.