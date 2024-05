Bronx e Bipiani, lavori fermi per un'interdittiva. Il Comune: "Riprenderanno a metà giugno"

In ballo ci sono il destino di circa 400 famiglie e 130 milioni di euro. Per questo motivo, alla notizia che i cantieri di Taverna del Ferro e Bipiani, entrambi a Napoli Est, si sono fermati per un'interdittiva amministrativa, gli animi si sono scaldati, portando il Comitato del Bronx di San Giovanni a Teduccio a occupare la sede della VI Municipalità. Oggi pomeriggio, 31 maggio, il sindaco Gaetano Manfredi ha accolto una delegazione del Comitato e ha rassicurato i cittadini: "Ci è stato detto - spiega Salvatore Annuale, uno dei portavoce - che non ci saranno ritardi e che i lavori riprenderanno al più presto".

Il cantiere di Taverna del Ferro, che vanta un finanziamento da 104 milioni del Pnrr, è stato aperto ufficialmente il 2 febbraio 2024 ma i lavori sono partiti il 7 marzo, alla presenza proprio del sindaco Manfredi e dell'assessore all'Urbanistica Laura Lieto. Secondo il cronoprogramma, l'azione demolitiva si sarebbe dovuta concludere il 1 aprile, ma non è mai stata completata: "Prima ci hanno detto che aspettavano il parere della Soprintendenza per gli alberi secolari, poi è spuntata fuori l'interdittiva all'azienda. Questa confusione ci ha innervosito parecchio" afferma Salvatore.

La Cobar, una grande azienda di Altamura che ha vinto appalti del Pnrr in tutta Italia, è finita in un'inchiesta per frode della Procura di Salerno e ha ricevuto un'interdittiva amministrativa che impedisce per 12 mesi i rapporti con le pubbliche amministrazioni. Decisione contro la quale l'azienda ha fatto ricorso. Su questa vicenda il Comune di Napoli non ha espresso una posizione ufficiale. Secondo fonti interne a Palazzo San Giacomo, da Invitalia, la stazione appaltante del progetto, arrivano notizie positive sul fatto che Cobar starebbe risolvendo i suoi problemi e potrebbe riprendere a lavorare dalla metà di giugno. Ipotesi assai ottimistica visto che di mezzo ci sono i tempi di un ricorso. "Il Comune - racconta Annuale - ci ha assicurato che anche se l'iter della Cobar non andrà a buon fine è stata già avviata la procedura per il passaggio di cantiere alla seconda in graduatoria".

I tempi sono fondamentali perché per settembre è prevista la consegna delle prime 180 abitazioni per poter, poi, accedere, alla seconda tranche di lavori. Considerando che ci sono già oltre due mesi di ritardo sulla demolizione la preoccupazione che quella finestra temporale venga mancata c'è: "Abbiamo avvertito il sindaco che saremo vigili. - conclude il portavoce del Comitato - La prossima settimana abbiamo un altro incontro in cui ci verrà mostrato il progetto definitivo. A Taverna del Ferro ci sono problemi reali. I recenti terremoti hanno provocato danni e crolli. Quelle case cadono a pezzi. I tempi dei lavori devono essere rispettati, come si farà non è un problema nostro". Le vicende della Cobar toccano anche i Bipiani di Barra-Ponticelli perché l'azienda ha vinto l'appalto anche per la realizzazione dell'eco-quartiere che dovrebbe porre finalmente fine ai prefabbricati in amianto realizzati dopo il terremoto del 1980. Per questo progetto, che è ancora nella fase preliminare, i fondi ammontano a 24 milioni di euro. Anche in questo caso i cittadini osservano, aspettano e pregano.