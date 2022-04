Chiedono il pizzo agli ambulanti della "Maddalena": arrestati

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno notato in piazza Mancini angolo Giovanni Scherillo, nell’area mercatale della “Maddalena”, due uomini che si aggiravano con fare sospetto tra le bancarelle. I poliziotti hanno visto uno dei due intrattenersi con i venditori ambulanti e ricevere del denaro mentre l’altro faceva da "palo".

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato i due uomini trovandoli in possesso di diverse "mazzette" di denaro per un totale di 1725 euro. Successivamente, i venditori hanno raccontato di essere vittime, da circa un anno con cadenza settimanale, di richieste estorsive. due napoletani di 26 e 38 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per estorsione aggravata.