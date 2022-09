La pizzeria Michele sbarca al Festival di Venezia

L’Antica Pizzeria Da Michele arriva all’interno del prestigioso Hotel Excelsior, sul Lido di Venezia, a due passi dal red carpet della Mostra d’Arte cinematografica di Venezia e dalla sede della Biennale d’Arte e di Architettura. “Questa partnership stagionale con l'Hotel Excelsior ci ha entusiasmati sin da subito: la nostra pizza, già protagonista dell'iconica scena in cui Julia Roberts si innamora del suo sapore, nel film "Mangia, prega, ama, arriva a pochi passi dal tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia - spiega Alessandro Condurro, AD de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Fino a ottobre, sarà possibile assaggiare la nostra pizza anche qui e ci auguriamo che, come già succede nei tanti paesi in cui siamo presenti, accontenti tutti”.

A pochi minuti in barca da piazza San Marco e dal cuore pulsante di Venezia, l’Excelsior è un buen retiro d’eccezione per attori del cinema, ospiti illustri ed esigenti viaggiatori di tutto il mondo: coppie, famiglie e persone d’ogni età che trovano tranquillità e pieno relax. Fino a ottobre 2022, questa location d’eccezione ospiterà servirà la pizza de l'Antica Pizzeria Da Michele a tutti i propri ospiti, all'interno del Blue Bar e dell'Elimar Bar.

“Una sede stagionale a Venezia Lido, in questo meraviglioso hotel, è una scelta importante per differenziare l’offerta gastronomica, prettamente basata su prodotti del territorio - continuano dall'Hotel Excelsior -. L’obiettivo è offrire un’eccellenza di un’altra regione italiana per rivolgersi anche a un’esigente clientela locale”. Il menu comprende le pizze della tradizione, ovvero marinara, margherita e cosacca, e alcune varianti come la napoletana, bianca con provola, scarole, acciughe e pinoli, la Vesuvio con pomodorini, la Sorrento, focaccia con pomodori e mozzarella di bufala, e la prosciutto e fichi.