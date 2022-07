Titolare della pizzeria "Dal Presidente" offende gay sui social: "Pervertiti infelici". Poi le scuse

Bufera su Massimiliano Di Caprio, titolare della pizzeria "Dal Presidente", dopo un messaggio social ritenuto omofobo. Di Caprio, in una storia, ha scritto: "Non me ne fotte di consensi e di avere più clienti, o di candidarmi in politica per avere voti e fare soldi. Io sono un uomo e non voglio offendere la legge di Gesù Cristo, che ha creato uomo e donna. Non devo essere falso viscido e leccino dei gay e delle lesbiche: io amo e ringrazio Dio che mi ha creato uomo e questo degrado che voi umani state accettando non lo condivido, quindi per me siete dei pervertiti infelici: volete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv per strada".

"Inorriditi da tanto squallore"

La vicenda è diventata subito virale e sulla stessa è intervenuto anche Antonello Sannino, segretario di Antinoo Arcigay Napoli: "Siamo inorriditi da tanto squallore. Il titolare (sembrerebbe) dal Presidente Pizzeria di Napoli, sul suo profilo Instagram, scriverebbe, in un italiano a dir poco discutibile, cose inaccettabili del tipo: Dio ha creato l'uomo e la donna, gli omosessuali dovrebbero nascondersi perché sono dei pervertiti infelici pronti a deviare i bambini. Non è accettabile tutto ciò. In attesa di chiarimenti, faremo subito tutte le verifiche del caso, financo quelle legali. Attendiamo immediatamente dei chiarimenti dal soggetto in questione e dalla pizzeria. Pronti ad azioni legali e al boicottaggio se confermate queste gravissime affermazioni. Basta, è vergognoso!"

"Ho amici gay, lavoratori gay"

A seguito delle numerose critiche, Di Caprio è tornato sul fatto e - via social - ha chiarito: "Spiegarlo da vicino chiarirebbe tutto, ma rispondere non mi va più: l'unica cosa che posso scrivere è che chi mi conosce sa che ho amici gay, lavoratori gay: non sono omofobo e non porto odio sono stato offeso da un singolo e ho litigato con un singolo tutto qui".