Ecco come la pizzeria “Dal Presidente” è finita nelle mani della camorra

Esiste un grande accusatore nella vicenda della pizzeria “Dal Presidente”. Un accusatore che le cronache nazionali hanno conosciuto negli attimi concitati dell'uccisione del tifoso del Napoli, Ciro Esposito. Si chiama Gennaro De Tommaso, ma per tutti è “Genny 'a carogna” ed è lui a spiegare come la storica pizzeria di via dei Tribunali è finita nelle mani della camorra. Una storia di debiti e vizi personali con i quali sono stati dissipati i sacrifici e un patrimonio di conoscenze che portarono la città di Napoli all'attenzione mondiale, quando Bill Clinton addentò a favore di telecamere quella pizza a portafoglio. Toccherà all'inchiesta della Dda partenopea provare a trovare i riscontri alle sue parole su una vicenda che l'ex ultrà e attuale collaboratore di giustizia ha raccontato con dovizia di particolari. De Tommaso ha spiegato come si è arrivati all'attuale composizione societaria su cui ha messo le mani il clan Contini. In un interrogatorio del 30 ottobre 2019 sono raccolte le dichiarazioni che hanno dato il via alle indagini e con le quali ha spiegato i vari passaggi.

La nascita della pizzeria con Ernesto Cacialli

A fondare lo storico esercizio commerciale è stato Ernesto Cacialli, oggi non più in vita. Cacialli era uno dei soci storici della pizzeria “Di Matteo”, un'altra istituzione di via dei Tribunali. In seguito a dei dissidi con gli altri soci, il capostipite decise di fondare la pizzeria “Il Presidente”. Con la morte di Ernesto Cacialli le redini della gestione passarono nelle mani del figlio Vincenzo, da circa tre anni entrato già come “socio accomodante” nella compagine. Per De Tommaso è questo lo spartiacque della vicenda societaria, circostanza di cui riferisce una vicenda che lo vede direttamente coinvolto. Vincenzo Cacialli, a causa di alcuni problemi finanziari, “venne anche da me a chiedere 30mila euro che non potetti dargli, e si rivolse a Di Caprio per soddisfare questa sua necessità che, in corrispettivo, entrò a far parte della pizzeria come socio”. È questo il momento in cui nella società mette piede Massimiliano Di Caprio che, pezzo dopo pezzo, se ne approprierà completamente.

I guai economici del figlio di Cacialli e l'intervento di Di Caprio ed Enzo “'a miseria”

Secondo De Tommaso tutti i guai economici di Vincenzo Cacialli derivavano dalla sua tossicodipendenza. Stando alle sue parole, assumeva cocaina e per questo aveva necessità di importanti disponibilità economiche. Inoltre gli investigatori lo conoscono già per precedenti di polizia e penali per truffa e furto. È sposato, inoltre, con Loredana Capasso, cugina di Deborah e moglie di Di Caprio. Per questo Di Caprio ha vita facile nell'appropriarsi pian piano di tutta la società di cui diventa l'unico proprietario di fatto. De Tommaso, però, ricorda chi è Di Caprio e quali sono i suoi legami con la malavita. È lui stesso a far notare ai magistrati che è il cognato di Vincenzo Capozzoli, alias “Vincenzo 'a miseria”, legato al clan Contini. Genny 'a carogna ricorda che con l'ingrasso di Di Caprio la pizzeria apre anche una nuova sede a Capri, parte di un'espansione che poi gli investigatori dimostreranno essere arrivata fino agli Emirati Arabi con un'ulteriore sede aperta a Dubai. Stando alle conoscenze di De Tommaso, non ci sono altre pizzerie legate alla criminalità organizzata, ma le rivelazioni fatte sullo storico esercizio commerciale dei Decumani bastano per dare il via a un'indagine approfondita.

Chi è Massimo Di Caprio “'a capretta”

Tutte le sue dichiarazioni vengono riscontrate e la lente di ingrandimento viene puntata sui due nomi centrali dell'inchiesta: Di Caprio e Capozzoli. Di Caprio non è un nome sconosciuto alle forze dell'ordine. È gravato da numerosi precedenti per furto, rapina, lesioni personali, evasione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa. Per le forze dell'ordine è un “delinquente abituale” tanto da giustificare una misura di prevenzione. È stato controllato in compagnia di esponenti del clan Contini, oltre alla frequentazione con Capozzoli. Inoltre tra i dipendenti della società proprietaria della pizzeria risulta anche Costantino Capozzoli, fratello di Vincenzo. Negli ambienti criminali è conosciuto come Massimo “'a capretta” e a parlare di lui e del suo ingresso nella società della pizzeria è anche Salvatore Giuliano. Dopo una lunga detenzione per l'omicidio di Annalisa Durante, il collaboratore di giustizia di Forcella racconta della nascita di un società, fatta con un appartenente alle forze dell'ordine, che si sarebbe occupata sia della pizzeria che di altri punti commerciali come un negozio distributore di bevande che di altri punti vendita. Giuliano, in un interrogatorio del 19 ottobre 2021 racconta di questa circostanza a sua conoscenza spiegando che lo sapevano tutti nel quartiere e che immaginava che fosse tutto regolare essendo coinvolto un uomo in divisa.

Il racconto di un pentito: “Lo mandai all'ospedale. Gli spaccai un mattone in testa”

Anche altri collaboratori di giustizia parlano di lui. In particolare Maurizio Overa, in un interrogatorio del 22 febbraio 2021 ricorda un episodio che lo coinvolse. Oltre a sapere della proprietà della pizzeria spiega che “in un'occasione lo mandai all‟ospedale. All'epoca lui era sposato e aveva quasi iniziato una relazione con Luana, la figlia della mia convivente che all'epoca era una bambina. All'epoca io stavo facendo dei lavori e gli spaccai un mattone in testa. Pensavo fosse morto. Poi seppi che si era ripreso. Poi l‟ho rincontrato in carcere dopo tanti anni e lui mi chiese anche scusa”. Di lui e delle sue attività poi parla una sfilza di altri collaboratori come Yassir Atid, appartenente al clan Giuliano che ha raccontato del suo impegno nella gestione di centri scommesse, slot e dei videopoker per il clan, Salvatore Russomagno del clan Mazzarella, che lo accusa della stessa attività ma pagando un pizzo di 2500 euro mensili alla sua organizzazione per “stare tranquillo”, oltre che le dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia che parlano di gestione di piazze di spaccio da parte di Di Caprio. Appartenenti al clan Misso operante nel rione Sanità (Mariano Mirante, Giuseppe Misso ed Emiliano Zapata Misso), Raffaele Garofalo (clan Giuliano), da Maurizio Overa (clan Mariano) e Giovanni Piana (clan Abbinante). Ma è il suo rapporto con Capozzoli che secondo gli investigatori giustifica il fatto di gestire la pizzeria per conto del clan Contini.

Chi è Vincenzo "'a miseria” Capozzoli

In particolare gli investigatori rilevano che progressivamente sia stato tutto intestato alla moglie Deborah (attualmente ex), cognata di Capozzoli, ma che sia lui il proprietario di fatto insieme a Capozzoli, tanto da fare arrivare i guadagni all'uomo dei Contini anche mentre era in carcere. Sono sempre i collaboratori di giustizia a tracciare un profilo di quest'ultimo. Vincenzo De Feo, appartenente al clan Contini, lo riconosce come appartenente al clan in due differenti interrogatori del 4 novembre 2009 e del 10 dicembre 2009. In quest'ultimo in particolare spiega che “Enzo 'a miseria” è secondo lui l'autore materiale dell'omicidio di Ciro Fontanarosa. Per il clan svolgeva proprio il ruolo di killer con uno stipendio di cinque-seimila euro al mese pagatogli da Salvatore Botta. Si tratta di un ruolo esclusivo per l'uomo residente al Borgo Sant'Antonio come confermato da un altro collaboratore Ciro De Magistris che il 10 ottobre 2013 spiega di andare a prendere lì le armi. Inoltre il 18 ottobre definisce Capozzoli “killer professionale” di Ettore Bosti. Anche Teodoro De Rosa, il 26 gennaio 2015, lo ritiene tra i componenti del clan. Un quadro entro cui toccherà alla magistratura definire il ruolo nella gestione e nell'intestazione fittizia della storica attività che però apre uno spaccato preoccupante sulle attività commerciali cittadine, soprattutto nel settore “food”.