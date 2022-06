Sorbillo: "Io la pizza al Patanegra non la farei mai. I clienti di Briatore possono pagarla anche 100 euro"

Si torna a parlare della guerra delle pizze. La7 si è recata nella pizzeria di via Tribunali da Gino Sorbillo. Ecco le risposte del maestro pizzaiolo napoletano: "Questa pizza costa 5 euro ed è la pizza della storia. Ha 300 anni, va difesa, tutelata e non oltraggiata. Briatore ha lanciato una provocazione. Noi facciamo la pizza per tutti. Mentre lui magari ha come clienti suoi amici che possono permettersi pizze anche a 100 euro".

Incalzato poi dal conduttore de L'aria che tira estate spiega: "Io il Patanegra sulla pizza non lo metterei mai. Uso il Prosciutto di Parma Dop perchè valorizzo i nostri territori e la nostra terra. Ma ognuno può fare quello che vuole, ci mancherebbe".