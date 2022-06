Briatore pensa di aprire a Napoli: "Grande curiosità. Avrà una fila lunghissima"

Le parole di Briatore sulla pizza napoletana continuano a far registrare diverse reazioni. Per i pizzaioli napoletani quella di Briatore è stata solo una trovata pubblicitaria, un modo per far parlare del suo Crazy Pizza. Inoltre, i maestri dell'arte bianca "made in Napoli" chiariscono che anche a 5, 6 euro è possibile trovare una pizza di qualità.

In occasione del Pizza VIllage NapoliToday ha raccolto le dichiarazioni di alcuni pizzaioli. "Il termine pizza viene usato perché sanno che è vincente come parole. Questo è l'unico modo che hanno per vendere un prodotto. Una pizza di qualità è possibile anche a 4, 5 euro. Abbiamo prodotti di qualità e anche partendo da una margherita o una semplice marinara si può pensare a prezzi anche più bassi", dice Ferdinando Simeoli.

Sulla stessa riga anche Luca Cucciniello de "Antica pizzeria da Michele" che, però, precisa: "Questo non è un attacco alla pizza napoletana, ma alla pizza in generale. Briatore ha solo voluto lanciare il suo prodotto e per farlo ha utilizzato la pizza napoletana che è la più conosciuta al mondo".

"Briatore è un grande stratega, anche se in questo caso va contro la tradizione", spiega Angelo Tramontano di 'O Sarracino. "Ha capito che parlando di pizza si è messo tutti i pizzaioli contro e, quindi, parliamo di marketing. Ho sentito che vuole aprire a Napoli. Il giorno che farà questa scelta penso che avrà per i primi mesi, almeno una fila lunga per la curiosità. Poi, magari, quel concetto non sarà vincente, ma farà comunque un suo percorso", ha spiegato.

"Con i prodotti che abbiamo possiamo tranquillamente proporre una pizza di qualità anche a 5, 6 euro", sostiene ancora Francesco Salvo. "In questa storia ci vedo solo un tentativo, purtroppo riuscito - perché ci siamo cascati tutti - di farsi pubblicità gratuita. Non vedo un attocco alla pizza napoletana, ma solamente una grande capacità imprenditoriale. Noi ci difendiamo con il termine "pizza napoletana" che ci protegge dalle imitazioni. Per questo non mi infastidisce che Briatore chiami pizza il suo prodotto", ha continuato.