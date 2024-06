Pittura sulle sfingi di piazza Mercato: "Ennesimo oltraggio"

Pittura sui monumenti di Napoli. E' accaduto di nuovo sulle sfingi di piazza Mercato, quelle che ornano le settecentesche fontane del Seguro, le cosiddette fontane-obelisco. A segnalarlo è Marì Muscarà, consigliera regionale indipendente: "Napoli ancora una volta oltraggiata da quei figli a cui le istituzioni continuano a non dare speranza, futuro ed amor di patria - ha dichiarato in una nota - Ancora oggi in una piazza mercato deserta e abbandonata al suo destino, sono state ricoperte di vernice le sfingi della fontana del Seguro, nuovamente dipinte dalle mani di delinquenti che farebbero venire voglia di instaurare nuovamente la gogna proprio in quella piazza. Non c'è più il culto del bello, abbiamo perso connessione con quei monumenti che raccontano storie millenarie e secolari. Tutto questo è frutto di ignoranza e superficialità per quei figli di Napoli che ripudiano la loro città. D'altronde fino a che vedranno le istituzioni cittadine che aprono le piazze a stracci, chiamandoli opere d'arte, scritte multicolor, ed enormi barattoli di creme famose di cioccolato, quasi fosse un grande luna park, in che cosa possiamo sperare? Napoli sarà sempre più oltraggiata".