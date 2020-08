Bacoli, la denuncia del sindaco: "Uomo sguinzaglia pitbull contro un gatto randagio. Una scena atroce"

"Un uomo ha aizzato e sguinzagliato il proprio piutbull contro un gatto randagio. È riuscito ad azzannarlo e quasi ad ucciderlo. In strada, mentre passeggiavano anziani, bambini, famiglie. Nel centro di Bacoli. Una scena atroce, segnata dai lamenti di sofferenza del gatto in fin di vita ed il sangue lasciato a terra dalla povera bestiola. Solo l’intervento di un gruppo di cittadini è riuscito ad evitare che la situazione diventasse irreparabile". E' quanto denuncia il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

"Secondo le testimonianze dei presenti, atterriti, l’episodio di oggi non è un caso isolato. Come fosse un gioco, oggetto di divertimento per chi lo cagiona. Ripetutesi più volte in passato. L’uomo è stato denunciato e, grazie al nuovo regolamento contro la violenza sugli animali, che abbiamo approvato in consiglio comunale, sarà duramente sanzionato. Il Comune di Bacoli, al fianco delle associazioni animaliste, si costituirà parte civile. Non resterà impunito", conclude il primo cittadino bacolese.