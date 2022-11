Orrore sul lungomare, pitbull azzanna ragazzina e la sua cagnolina

Un inquietante episodio è stato segnalato a Pozzuoli, nei pressi del lungomare Pertini.

Una donna e sua figlia stavano, nella serata di venerdì, portando a spasso la loro cagnolina. D'improvviso un pitbull maschio, tenuto senza guinzaglio né museruola, l'ha avvistata e le si è lanciato contro.

La ragazzina ha provato a farle da scudo ma non c'è stato nulla da fare - ha rimediato un morso su di una mano - ed il cane le ha squarciato l'addome. Soltanto a quel punto il padrone si è avvicinato e ha portato via l'animale.

La donna ha raccontato di aver avuto un malore e che la cagnolina è in clinica in condizioni disperate. "Ho sporto denuncia ai carabinieri", ha spiegato in una lettera inviata alla testata Pozzuoli21.