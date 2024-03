Pitbull tenta di sbranare una cagnolina: la padrona si fa male per difenderla

Emergenza pitbull. Dopo Fuorigrotta, seconda aggressione a Casoria dove è stata ferita una cagnolina. Dopo l’episodio choc di Fuorigrotta durante il quale un pitbull lasciato libero per strada ha sbranato, uccidendolo, un barboncino, una seconda tragedia, a pochi giorni di distanza dalla prima, stava per consumarsi nel comune partenopeo.

"Un buco sulla spalla destra"

A raccontare il fatto è il fidanzato della proprietaria della cagnolina, vittima di una feroce aggressione sempre da parte di un pitbull, che si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli: “La mia ragazza si era recata presso un’area per cani per far giocare la cagnolina di 5 mesi. Nel momento in cui è entrata lì non ha fatto neanche in tempo a togliere il guinzaglio al cane che un pitbull l’ha puntata e l’ha aggredita.

Nonostante ciò il cane ha riportato una ferita alla spalla destra, letteralmente un buco causato dal dente del pitbull, la tragedia è stata sfiorata perché al momento dell’aggressione la mia ragazza si è letteralmente messa avanti alla cucciola per proteggerla, nel farlo è anche caduta e si è fatta male.

Il bello è che poco prima dell’aggressione da parte del pitbull la mia ragazza ha intimato più volte al padrone di richiamare il proprio cane, cosa che non è stata fatta. Tra l’altro quando è avvenuta l’aggressione c’erano altre persone nell’area sgambo che non sono proprio intervenute.”

"I cani non hanno colpe"

"Ciò che abbiamo denunciato lo scorso venerdì ha delle fondamenta, come si vede. La situazione è completamente fuori controllo, perché, oltre a questi casi di sangue, tantissime sono le situazioni potenzialmente pericolose e tragiche e basta un nonnulla affinché il dramma potenziale si trasformi in reale.

Questi cani di grossa taglia per legge vanno tenuti al guinzaglio e con la museruola ma purtroppo molto spesso i padroni di questi animali se ne infischiano della sicurezza e delle normative. Tutto a discapito di animali innocenti e delle persone che si trovano nei loro paraggi. Queste persone vanno denunciate e colpite severamente. Loro e non i cani che invece non hanno colpe.”, hanno dichiarato Borrelli e il consigliere comunale di Casoria Salvatore Iavarone.