Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura hanno effettuato un controllo in via Pisani dove hanno rinvenuto e sequestrato, in un’intercapedine ricavata in un muro coperto da sterpaglie, tre buste contenenti una pistola “Glock” 19 e una pistola “Glock” 17, entrambe con matricola abrasa, e 78 cartucce di diverso calibro.