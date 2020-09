Lotto Zero di Ponticelli, pistole cariche nascoste in uno stabile: si cercano i fuggitivi

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, in uno stabile del Lotto “Zero” di Ponticelli, tre pistole e 48 cartucce occultate all’interno di un’intercapedine. In particolare i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, mentre percorrevano via Cleopatra, hanno notato un gruppo di soggetti che, alla vista delle pattuglie, si dileguava in direzioni diverse.

L’attenzione dei finanzieri si è subito concentrata su due soggetti che accedevano frettolosamente all’interno del vano scala di uno stabile situato nelle vicinanze, facendo disperdere le loro tracce. Al termine della perlustrazione del primo piano del palazzo, le Fiamme Gialle hanno scoperto in un’intercapedine semichiusa da una porticina di alluminio degli involucri contenenti tre pistole con matricola abrasa, di cui due già complete di caricatore rifornito e colpo in canna, e 48 cartucce.

Sono in corso accertamenti per individuare i fuggitivi e verificare se le armi siano state usate in fatti di sangue o intimidazioni.

