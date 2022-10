Due pistole trovate in un condominio: la scoperta dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Caivano, in provincia di Napoli, hanno trovato e sequestrato nella stessa Caivano, all'interno di un’area condominiale di via Antica Belvedere, una pistola a tamburo marca Iver Jonson calibro 38 con 4 colpi all’interno del tamburo e una pistola semiautomatica Browning cat-6754 carica di 8 colpi di cui uno in canna. Rinvenuta anche una busta con all’interno altri 10 colpi calibro 38.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Non solo armi, ma anche droga: i carabinieri hanno infatti sequestrato 6 buste sottovuoto con all’interno marijuana per un peso complessivo di 658 grammi e 11 panetti di hashish per un totale di oltre un chilo di stupefacente.

Sequestrate inoltre 47 stecche di hashish e 42 bustine termosaldate con all’interno marijuana per altri 213 grammi complessivi. Trovato anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.