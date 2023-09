Pistola scoperta nello zaino da rider e droga: l'esito del blitz alla Sanità

Un servizio straordinario di alto impatto dei carabinieri al rione Sanità. Per l'attività è impegnato anche un elicottero. Decine le perquisizioni effettuate. Come riporta una nota dell'Arma, ad ora, è stata rinvenuta una pistola (tipo Vector cp1 calibro 9), nascosta in una sacca da rider nella corte di una delle abitazioni perquisite. Oltre all'arma nella sacca anche bilancini di precisione e 63 dosi di crack in una provetta.

I militari hanno poi trovato un coltello a scatto sequestrato a carico di un minore a seguito di una perquisizione effettuata nel corso di posto di controllo. Inoltre sono stati denunciati un minore per guida senza patente ed un uomo per possesso di documenti falsi: era contraffatta anche una carta identità elettronica. In campo anche Axel, cane antidroga del Nucleo Cinofili di Sarno.