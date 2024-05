In giro con una pistola sotto il sedile dell'auto, si sono giustificati: "Abbiamo paura"

I carabinieri della compagnia di Bagnoli all'alba hanno controllato in via Cattolica una Lancia Y. A bordo tre persone che nascondevano una RG Pioneer cal 6.65 col serbatoio carico con 6 proiettili.

L’arma, risultata clandestina, presentava la matricola abrasa ed era nascosta sotto uno dei sedili. Uno dei soggetti ha ammesso di girare armato per “paura”, ma in manette sono finiti anche gli altri due. L'accusa è di ricettazione e porto abusivo di arma clandestina. Sono tutti in carcere, in attesa di giudizio.