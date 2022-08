Con una pistola addosso, prova a scappare in scooter ma va a sbattere durante l'inseguimento

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso San Giovanni hanno intimato l’alt ad uno scooter con a bordo due persone prive del casco ma il conducente, alla loro vista, ha lanciato qualcosa oltre la recinzione di un parco pubblico e ha continuato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno inseguiti fino a quando, giunti in via Ammiraglio Aubry, dopo aver impattato contro un’auto in sosta, il passeggero è sceso dal motoveicolo per proseguire la fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce, mentre il conducente, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un paio di guanti monouso.

Inoltre gli agenti, grazie al supporto di personale del Commissariato San Giovanni-Barra e di un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno ispezionato il parco rinvenendo una pistola revolver Smith & Wesson caIibro 38 completa di cinque cartucce, lanciata poco prima dal conducente. Il 20enne napoletano è stato arrestato per porto abusivo di armi, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro.