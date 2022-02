Una 357 Magnum in un quadro elettrico: la scoperta dei carabinieri

Una calibro 357 Magnum “Smith & Wesson” nascosta in un quadro elettrico. A ritrovarla i carabinieri della stazione di Acerra durante una perquisizione in un palazzo popolare in via Nobile, nel complesso Ice-Snei. Una pistola vera, pronta a sparare, con sei proiettili già nel tamburo e ora posta sotto sequestro. Sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzare per ferire, ammazzare o per intimidire.

Non solo questo. Nella stessa città i militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un 34enne di origini rom, già noto alle forze dell’ordine. Era in via Leone, a bordo di un’auto. Con lui altre tre persone, fuggite appena la paletta dei carabinieri si è sollevata durante un posto di controllo. Il 34enne non ha fatto in tempo ed è stato bloccato. Nel veicolo cinque catalizzatori verosimilmente smontati da altrettante auto e attrezzi per lo scasso. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.