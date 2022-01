Sorpreso con una pistola nei pantaloni: 14enne denunciato dai Carabinieri

Una 92 calibro 8 e 22 munizioni nel serbatoio. A salve ma comunque una pistola, senza tappo rosso. La portava un ragazzino appena 14enne, nei pantaloni, dietro la schiena.

I Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania lo hanno individuato in Via Di Vittorio a Qualiano, dove alcuni residenti preoccupati avevano segnalato un gruppo di giovani con atteggiamento sospetto.

“Mi serve per autodifesa!”, si è giustificato con i militari. Il giovanissimo è stato denunciato per porto di armi e poi riaffidato ai genitori.