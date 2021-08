Nasconde pistola in casa mentre è ai domiciliari: in carcere un 33enne

Durante le operazioni di controllo, i Carabinieri della Stazione Ponticelli insieme a quelli del Reggimento Campania hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 33enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine.

I Carabinieri hanno controllato l’abitazione dell’uomo dove era sottoposto agli arresti domiciliari ed hanno effettuato una perquisizione. Rinvenuta e sequestrata nella camera da letto una pistola semiautomatica - con matricola abrasa - marca STAR modello LR calibro 22 perfettamente funzionante con 5 proiettili all’interno.

L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in delitti o fatti di sangue.