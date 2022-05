Aveva una rivoltella nascosta sotto al sedile dell'auto

I carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 22enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo in corso Arnaldo Lucci, i militari hanno rinvenuto nella sua auto una pistola revolver Trident cla. 38 con 4 colpi nel tamburo.

L’arma era nascosta sotto al sedile, pronta per essere utilizzata. L'uomo, che era in auto con alcuni amici, è finito in manette ed è stato poi portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.