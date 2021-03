Una pistola e un mitra nascosti in un muro: la scoperta

Le armi trovate nel rione 133 a via Campegna

I carabinieri della stazione di Fuorigrotta, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno rinvenuto una pistola e una mitragliatrice. È accaduto a via Campegna, durante un'ispezione ad un muro perimetrale del rione 133. Ad insospettire i militari, subito dopo un controllo ad un detenuto ai domiciliari, un panno sporco occultato in una fessura di un muro di tufo, dietro alcune bottiglie di vetro.

Nel fagotto una pistola mitragliatrice mod. Imi uzi cal.9x21 di fabbricazione israeliana e una pistola Sig Sauer con matricola punzonata, colpo in canna e serbatoio contenente nove colpi 9x21 mm. Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue o intimidazione.

