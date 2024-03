Pistola e machete in casa: due arresti

I carabinieri della sezione radiomobile e operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per porto di armi e concorso in ricettazione due persone di 41 e 31 anni. Durante una perquisizione domiciliare e personale sono stati trovati in possesso di una pistola calibro 8, 7 munizioni cal. 6,35 mm e un machete di quasi 30 centimetri.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue. I due arrestati sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.