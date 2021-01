Pistola nel bavaglio di un bambino: la scoperta durante la notte

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha ritrovato e sottoposto a sequestro, nel quartiere San Ferdinando, una pistola semiautomatica calibro 7,65 modello Stosel e relative munizioni. Sono stati i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, nel corso del servizio di pubblica utilità “117” a effettuare il rinvenimento, mentre percorrevano vico Santa Teresella degli Spagnoli. Nonostante l’ora notturna, le Fiamme Gialle hanno notato ai margini della strada un involucro quanto meno singolare: un bavaglino da bebè all’interno del quale era avvolta la pistola con matricola abrasa e le relative munizioni.

Sono in corso accertamenti per verificare eventuali collegamenti con fatti di sangue e/o intimidazioni. L’operazione di servizio si inquadra nell’ambito della costante attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, e riflette le recenti indicazioni del Prefetto di Napoli Marco Valentini in merito all’esigenza di maggior controllo della circolazione delle armi nel napoletano.