Napoli Est, ecco la pista ciclabile: in arrivo 3,5 milioni del Pnrr

L'amministrazione Manfredi ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione che vedrà estendere la pista ciclabile cittadina alla zona orientale di Napoli. Gli attuali 20 km di rete verranno ampliati per comprendere anche i quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.

L'idea è che possano, con ulteriori 8 km di pista ciclabile, venire collegate scuole, università, ospedali e altri punti strategici dei quartieri orientali. Il tracciato dovrebbe coinvolgere via Vigliena, corso San Giovanni, via Imparato, via Protopisani, viale delle Metamorfosi, viale 2 giugno, via delle Repubbliche Marinare.

La spesa prevista è di 3,5 milioni di euro, che verranno ricavati dai 9,3 milioni messi a disposizione dal Pnrr: servono, in totale, a costuire altri 35 km di rete di cui i primi 12 entro la fine dell'anno prossimo.

Al momento la pista ciclabile si interrompe in via Ponte dei Granili, e sarà costruita in direzione Ospedale del Mare. Dovrà congiungersi con il percorso previsto dal progetto Brt, il bus veloce che collegherà il nosocomio con il centro cittadino.