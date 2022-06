Ponticelli, pista d'atletica abbandonata da 11 anni: "Servono 100mila euro"

Più che una pista d'atletica sembra un percorso a ostacoli tra buche, tombini mancanti e radici di alberi. Eppure, nonostante ciò, ogni giorno centinaia di persone corrono intorno al parco De Filippo di Ponticelli, a Napoli Est. Il parco fu riaperto durante l'amministrazione Iervolino con una spesa di oltre due milioni di euro. In quella circostanza, fu realizzata anche la pista. La manutenzione, però, si è fermata undici anni fa e in questo tempo questo cerchio di 1,4 chilometri è diventato quasi impraticabile.

Per questo motivo, il consigliere comunale Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha chiesto che in sede di previsionale di Bilancio, la Giunta destini 100-150mila euro ai lavori per la pista: "La massiccia presenza di sportivi nonostante le condizioni di questo luogo dimostrano quanto sia importante per quest'area della città. Sarebbe un segnale importante che la Giunta darebbe a Napoli Est".

Il Parco De Filippo è uno dei più grandi della città. Ma anch'esso versa in condizioni di abbandono. Oltre metà di questo polmone verde è off limits, con erbacce che in alcuni punti hanno superato i due metri di altezza. A onor del vero, i cancelli vennero chiusi, e mai più riaperti, poche settimane dopo il taglio del nastro dell'allora assessore Rino Nasti.