Sorrento, i carabinieri chiudono la piscina del noto albergo: c'è acqua sporca

A conclusione di un’attività ispettiva condotta in una struttura turistica di Sorrento, i Carabinieri del Nas hanno disposto la chiusura amministrativa di una piscina per la durata da 5 a 30 giorni. La decisione è stata presa in quanto il titolare non avrebbe "assicurato i valori microbiologici imposti dalla normativa in titolo". I militari hanno inoltre proceduto alla prevista contestazione amministrativa per la mancata ottemperanza delle misure anti-contagio da Covid 19 e diffidato la parte per la mancata compilazione delle schede di rilevazione dei rischi in materia di sicurezza alimentare.

