Crolla il solaio alla piscina Scandone: nuova chiusura

Federica Pellegrini non ha fatto in tempo a definirla "una delle più belle d’Europa", che la piscina Scandone è stata di nuovo chiusa. Uno stop necessario per imprevisti tecnici emersi negli ultimi giorni.

A quanto pare durante il recentissimo Isl si è verificato il crollo parziale di un solaio, questo senza che si generassero problemi per gli atleti. L'area è stata messa in sicurezza e la competizione è proseguita. Poi lo stop.

Sono in corso di definizione i lavori, che si presume possano essere completati entro la fine di questo mese di ottobre.

La Scandone è dove trovano casa diverse società amatoriali e la pallanuoto napoletana di A e B, Posillipo incluso.