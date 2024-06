Piscina del Cus negata ai più piccoli. La polemica: "E' una struttura pubblica"

Da un anno il nuoto non è più di casa a Cavalleggeri. Almeno per i più piccoli. A giugno del 2023, infatti, il Cus, Centro universitario sportivo, comunicava ai cittadini che la piscina non sarebbe stata più accessibile per bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Una decisione che ha suscitato polemiche tra residenti di Cavalleggeri e Bagnoli e comitati di quartiere.

La denuncia

"Mio figlio ha frequentato la piscina per 8 anni - racconta Paolo - e di punto in bianco ha dovuto rinunciare. Con enormi sacrifici adesso lo portiamo alla Scandone di Fuorigrotta, ma mia figlia più piccola, che ora ha 4 anni, non può andarci perché non è semplice portare una bimba così piccola in un altro quartiere". Sulla stessa lunghezza d'onda Maria, madre di due bimbe: "Hanno tolto l'unica piscina del territorio. Qui non c'è nulla, non ci sono nemmeno parchi. Inoltre, nonostante fosse una struttura di proprietà pubblica, i costi erano elevati. Io pagavo 70 euro al mese, iscrizione esclusa, per ogni figlia".

Il nuoto non era una disciplina gestita direttamente dal Cus. L'ente concedeva la piscina a un altro soggetto, nella fattispecie l'Asd Nuoto Cavalleggeri. Il rapporto si è interrotto a luglio 2023. I genitori sono seguiti anche dagli attivisti della zona: "Queste strutture sono di proprietà della Federico II - spiega Enzo Sansone del Comitato Rinascita Flegrea - e l'Università le cede in gestione al Cus, come avviene in tutta Italia. La concessione, però, dovrebbe prevedere una clausola di apertura al territorio. Si tratta di impianti pubblici".

Cos'è il Cus

Il Cus Napoli opera su una struttura enorme, tanto che sul sito internet si definisce la più grande polisportiva del Sud Italia. Edificati su suoli demaniali, gli impianti sono stati donati dallo Stato all'Università Federico II per promuovere lo sport universitario. Studenti, docenti e lavoratori delle università napoletane possono accedere a prezzi convenzionati, mentre per tutti gli altri i costi di iscrizione sono grosso modo allineati alle tariffe di un qualsiasi centro privato. Per esempio, il corso di tennis per un non universitario costa 200 euro ogni tre mesi. A guidare la struttura c'è un consiglio direttivo, votato dai soci, presieduto da Elio Cosentino, classe 1942, per oltre 40 anni docente di urbanistica proprio della Federico II. In Consiglio ci sono altri due professori universitari: Nicolino Castiello (Federico II) e Giovanni Munier (Vanvitelli).

Il Cus è affiliato al Cusi, che rappresenta la Federazione italiana dello sport universitario. Cus Napoli beneficia, ogni anno, di cospicui fondi che lo Stato e le università gli trasferiscono. Sul sito, il bilancio di previsione 2022 (l'ultimo disponibile) indica in 520mila euro il contributo del Ministero dell'Università; 850mila euro arrivano da Federico II, Parthenope, Vanvitelli, L'Orientale e Suor Orsola Benincasa; un altro mezzo milione arriva da Coni, Cusi (la versione nazionale del Cus) e altre voci minoritarie, per un totale di 1,85 milioni di euro di finanziamenti pubblici. Né sul sito del Cus, né su quello delle Università è possibile trovare la convenzione che regola i rapporti tra questi soggetti e, soprattutto, che dovrebbe indicare gli obblighi del Cus nei confronti del territorio.

"Il risultato - prosegue Sansone - è che adesso la piscina è utilizzata pochissimo. Per la maggior parte del tempo è vuota. Credo che l'Università abbia un problema grande di rapporto col territorio. Le cose fatte con fondi pubblici dovrebbero garantire la massima fruibilità a tuttia prezzi contenuti. E questo non avviene in questo quartiere".

La replica del Cus

Informato del servizio giornalistico di NapoliToday, il presidente del Consiglio direttivo Elio Cosentino ha acconsentito di incontrarci per spiegare le motivazioni. Per scelta dell'interlocutore non esiste una ripresa video dell'intervista, bensì solo una registrazione audio. "La legge dello sport approvata dal Governo a luglio 2023 - spiega Cosentino - obbliga i Cus di tutta Italia alla gestione diretta e impedisce il ricorso ad altri soggetti. Quindi, il nostro rapporto con Asd Nuoto Cavalleggeri non poteva continuare".

A quel punto, i dirigenti avrebbero potuto decidere di internalizzare la disciplina, ma così non è stato: "Avremmo dovuto aderire alla Federazione Nuoto ma ci sono almeno due motivi per cui abbiamo deciso di non farlo - prosegue il presidente - Il primo motivo è che non abbiamo una tradizione del nuoto, non è nel nostro dna. Su questi campi ci sono stati successi nel rugby, nel calcio a 5, nel tennis, nel judo, ma non nel nuoto. Non abbiamo dirigenti che conoscano questa disciplina. La seconda ragione è da ricercare nel fatto che non esistono le gare universitarie di nuoto e il nostro primo obiettivo è la promozione dello sport universitario. A questo, si aggiunga che i corsi non erano seguiti da molti bambini. Per tutto questo abbiamo deciso di aprire solo agli over 14".

In merito all'impegno verso il territorio e alla convenzione con l'Università Federico II proprietaria degli impianti, Cosentino è netto: "E' stata una decisione dolorosa, ma è il Comune di Napoli a dover offrire sport nel quartiere, non è la missione del Cus. La convenzione? Noi seguiamo quanto è riportato nella legge 394 del 1977 che affida ai Cus le strutture sportive universitarie".

I dubbi

A onor del vero, nella legge dello sport entrata in vigore il 1 luglio 2023, non c'è un riferimento diretto all'impossibilità di partnership con altre associazioni sportive. La norma, per grandi linee, regolarizza il mercato del lavoro nel settore sportivo, potenziando le tutele di tecnici e operatori. Allo stesso modo, la legge 394 del '77, lunga meno di due pagine, non fa riferimento ad alcuna concessione tra università e Cus, ma sancisce la nascita del Comitato sportivo interno agli atenei e individua le voci di finanziamento per lo sport universitario. Il dibattito sulla riapertura al territorio della piscina del Centro universitario sportivo di Napoli resta aperta.