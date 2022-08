Piscina Bulgarelli, previsto un sopralluogo del Comune: “Vogliamo recuperarla”

Nuovo sopralluogo del Comune e della Municipalità 4 presso la piscina comunale Bulgarelli di Poggioreale per verificare lo stato dell'impianto, già chiuso da più di tre anni per inagibilità già accertata in precedenza. Nei prossimi giorni altri sopralluoghi avranno lo scopo di mettere in sicurezza la piscina.

L'assessorato allo sport e la Municipalità 4 si attiveranno per trovare i fondi necessari ad intervenire quanto prima per la ristrutturazione dell'impianto e per la successiva riapertura alla cittadinanza.