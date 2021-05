Piscina dell'Arenile aperta contro le norme: i carabinieri la chiudono

Multa e chiusura della piscina per l'Arenile di Bagnoli. Da quanto si apprende dai carabinieri, la struttura avrebbe aperto lo spazio violando le norme anti-Covid19. Infatti, secondo il piano aperture del governo il via libera alle piscine arriverà il 15 maggio. A tradire i titolari della struttura sarebbe stato un autogol, cioè una storia Instagram pubblicata poche ore fa con le persone in acqua in bella mostra.

Secondo quanto verbalizzato dai militari, l'Arenile dovrà lasciare chiusa la piscina per 5 giorni, mentre il resto della struttura resterà regolarmente aperto. "E' stata una nostra colpa non aver vigilato sul fatto che alcune persone si fossero introdotte in piscina. Non contestiamo la multa" le parole del titolare Umberto Frenna.