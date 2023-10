Napoli e provincia si svegliano sotto una pioggia torrenziale: allerta allagamenti

Napoli si sveglia col maltempo. Il weekend appena iniziato mostra subito veritiere le previsioni dei meteorologi, che avevano parlata di piogge imminenti oltre che di un brusco calo delle temperature. La momento si prevede che la pioggia possa durare l'intera giornata, con una tregua tra stanotte e - soprattutto - domani. Una situazione che potrebbe portare ad allagamenti, con i vigili del fuoco già dalle prime ore dell'alba in allerta per intervenire.

Nel frattempo la Protezione civile della Campania ha diramato un'allerta meteo di colore "giallo" valida su tutto il territorio regionale a partire dalle ore 6 di oggi e fino alle 6 di domattina. La tipologia di rischio segnalato è "idrogeologico per temporali". Il timore, come di consueto in questi casi è di "possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi"; "ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale"; "possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori"; "possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno"; "scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali".