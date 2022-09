Temporale su Napoli e provincia: crescono i disagi. Pericolo forte astensionismo al voto

Un forte temporale sta caratterizzando la giornata di oggi, domenica 25 settembre, a Napoli e provincia. La temperatura stamattina è piuttosto bassa rispetto ai giorni scorsi, tra i 17 e i 19 gradi, e le precipitazioni si stanno facendo sempre più diffuse sul capoluogo. Non mancano venti forti provenienti da Sud.

Allerta meteo e previsioni

Insomma, il quadro che l'allerta meteo della Protezione civile aveva di fatto previsto ieri, a partire dalle 6 di stamane e fino alla stessa ora di domani lunedì 26 settembre. L'avviso di criticità contemplava già ieri temporali di forte intensità "e un conseguente rischio idraulico e idrogeologico diffuso anche con possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, instabilità di versante, allagamenti, voragini".

Quando smetterà di piovere? Già le previsioni di 3bmeteo di venerdì scorso annunciavano un crescendo di maltempo nel weekend. Oggi infatti è un’intensa perturbazione atlantica che sta portando piogge e temporali destinati a crescere di intensità nel pomeriggio, con pochi intervalli fino a gran parte della giornata di domani. Che si prevede possa essere in realtà la peggiore della settimana.

Disagi ed elezioni

Al momento non si segnalano danni, ma non è raro che precipitazioni intense e durature come quella in corso siano a monte di numerosi interventi dei vigili del fuoco, sia in città che nell'hinterland.

Un'altra conseguenza del temporale è il peggioramento della viabilità e della mobilità in generale. Un problema ancora più stringente se si considera che oggi si vota, e non è escluso che questo possa comportare un'ulteriore crescita di un'astensione che si prevede già a livelli record. Ad esempio ieri sera - venuto a conoscenza dell'allerta meteo - il sindaco di Bacoli, nell'area flegrea, ha invitato "la cittadinanza ad assumere tutte le cautele necessarie durante i brevi tragitti che si dovranno percorre verso il seggio elettorale, preferendo le ore della giornata in cui i fenomeni saranno meno intensi".

Per quanto riguarda domani, infine, si attendono le decisioni dei sindaci dell'area metropolitana sull'eventuale chiusura di scuole, parchi e cimiteri. Al momento il fatto che l'allerta meteo sia prevista soltanto fino alle 6 del mattino lascia pensare il ritorno in classe (di chi frequenta istituti che non sono seggio elettorale) sia garantito.