Piove e a Posillipo spuntano i geyser - VIDEO

L'allerta meteo della Protezione civile resterà in vigore in città fino alle 8 di mattina di sabato 5 novembre per precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo. Si raccomanda, in particolare, di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico (frane, smottamenti etc. .

Parchi chiusi e sottopassi da evitare

Il Comune di Napoli ha quindi disposto la chiusura per la giornata di oggi di parchi e cimiteri cittadini, con l'unica eccezione del Mausoleo Schilizzi a Posillipo, dalle ore 9 alle 11, in relazione alle manifestazioni per la Giornata nazionale delle Forze armate. "La criticità – si legge in una nota di Palazzo San Giacomo – è rappresentata dal vento. In assenza di ulteriori indicazioni da parte delle Municipalità o di servizi sovraordinati a specifiche competenze, si dovranno adottare misure cautelative in ambito scolastico: evitare di sostare in aree esterne per la presenza di alberature, pali per illuminazione, eventuali ponteggi per lavori; utilizzare se disponibili percorsi protetti".

Il Comune ha anche fornito una lista dei sottopassi soggetti ad allagamenti e quindi da evitare quanto possibile:

via Claudio/Stadio San Paolo (lato sinistro) a Fuorigrotta,

viale dei Ciliegi a Chiaiano,

via vicinale Cupa San Severino/via Antonio de Ferraris a Poggioreale,

via Comunale San Severino/via Fasano a Poggioreale,

via Enrico Russo a Barra,

via Mastellone sempre a Barra,

Centro Direzionale di Napoli a Poggioreale,

arena S.Antonio altezza via Ben Hur a Soccavo.

I geyser di Posillipo

Nessuno però, a quanto pare, sembrerebbe aver pensato ai "geyser" di Posillipo che, a differenza di quelli islandesi, tanto naturali non sono: semplicemente le fogne non reggono l'onda d'urto della pioggia massiccia, e i tombini saltano, con evidente rischio per l'incolumità degli automobilisti, come si vede nelle immagini girate dall'avvocato Stefano Massa che rientrando a casa, a Posillipo, si è trovato davanti uno spettacolo surreale (video dell'avv. Stefano Massa).

Crollo a Ercolano

Disagi a Ercolano per un crollo di un muretto dello stadio. Travolto uno scooter. Per fortuna non si registrano feriti.