Maltempo, la strada diventa un "fiume": cittadini sempre più preoccupati - VIDEO

Via Nuova Poggioreale diventa un fiume quando piove. L'ultima volta è stata ieri, quando il maltempo si è abbattuto per diverse ore su Napoli e la sua provincia. Le immagini, diffuse da Salvatore Meloro del comitato cittadini di Poggioreale, mostrano l'enorme quantità di acqua presente in strada e le difficoltà incontrate da veicoli e pedoni. Meloro lancia un nuoivo appello alle istituzioni cittadine e chiede una maggiore attenzione per via Nuova Poggioreale, con interventi mirati di pulizia.