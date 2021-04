Lutto all'Università Federico II: addio al Prof. Pietro Violante

Grave lutto nel mondo accademico. Si è spento il professore Pietro Violante, docente di Chimica Agraria per oltre 55 anni presso la Facoltà di Agraria (oggi Dipartimento di Agraria) dell'Università di Napoli Federico II.

Dal 1980 al giugno 1990 è stato Direttore dell'Istituto di Chimica Agraria, successivamente, dal giugno 1990 al febbraio 1994, del Dipartimento di Scienze Chimico-Agrarie (DISCA) e dal 1999 al 2004 del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e dell'Ambiente (DISSPA).

Il professore Violante, nel corso della sua carriera ha condotto, in prevalenza, indagini sulle caratteristiche chimiche, fisiche e mineralogiche di suoli dell'Italia meridionale e sulla genesi e morfologia di idrossidi di alluminio di sintesi. Impiegando borse di studio NATO-CNR (1978) e CNR-JSPS (1981) si è recato presso The Macaulay Institute for Soil Research (oggi The James Hutton Institute), Aberdeen (Scozia) e il Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Ehime University, Matsuyama (Giappone), per apprendere metodologie d'indagine per lo studio di minerali tipici delle formazioni pedologiche delle aree vulcaniche italiane.

È stato autore di numerosi testi didattici di chimica e fertilità del suolo. Nel 1985 fu nominato Senior Scientist of EUROLAT (European Commission of Laterites) e nel 2004 eletto Presidente della Società Italiana di Chimica Agraria (SICA) e successivamente del Gruppo Italiano dell'AIPEA (Association Internationale pour l'Etude des Argiles). È stato Vicepresidente e socio onorario della Società Italiana della Scienza del Suolo.

"I colleghi che hanno condiviso con lui tanti anni di vita accademica lo ricordano per la disciplina e il rigore nel lavoro di ricerca e nell'insegnamento nonché per la simpatia, la generosità e l'attenzione alle persone. La comunità federiciana si raccoglie intorno alla famiglia, agli allievi e ai colleghi", il saluto della Federico II.