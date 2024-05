Maxi indagine false residenze, a casa degli indagati 80 tra pietre preziosissime e gioielli

Ottanta tra smeraldi, acquamarina e ametista, oltre che gioielli in oro predisposti per l'incastonatura. Sono quelli che la polizia metropolitana di Napoli ha trovato nel corso delle perquisizioni domiciliari operate a carico di un gruppo di persone ritenute gravemente indiziate dei reati di associazione per delinquere. falso in alto pubblico e corruzione.

L'indagine è quella relativa alla concessione di false residenze e false cittadinanze, in particolare cittadini brasiliani che in realtà non vivevano davvero nel comune di Villaricca, ma attraverso quei documenti potevano di avanzare istanza per ottenere la cittadinanza italiana.

L'organizzazione

In carcere sono finiti i 2 titolari di società che predisponevano e presentavano le pratiche per le richieste di residenza e cittadinanza italiana, mentre agli arresti domiciliari ci sono 4 tra dipendenti del Comune di Villaricca e della locale Polizia Municipale.

Fondamentali per le indagini, andate avanti per circa un anno tra osservazioni, pedinamenti, e intercettazioni ambientali e telefoniche, le immagini estrapolate dai sistemi di telecamere video-audio posizionate nell'ufficio anagrafe del comune di Villaricca: "Si è accertato - spiegano gli inquirenti in una nota - come i dipendenti comunali consentivano ai titolari delle società private e promotori del sodalizio di disporre degli uffici e degli strumenti informatici ivi allocati a loro piacimento e di seguire ed orientare le pratiche di loro interesse, ricevendo periodicamente somme di denaro per assicurare il loro costante contributo".

Imprenditori, calciatori e vip

In base a quanto accertato dagli investigatori al vertice dell'organizzazione, che aveva la disponibilità di 4 immobili, vi erano due cittadini brasiliani e il particolare "servizio" era offerto a persone provenienti dal Brasile. Una nota degli inquirenti parla di "personaggi noti e di spicco, quali imprenditori, calciatori, presentatori di programmi televisivi brasiliani che, nel momento in cui veniva falsamente certificata la loro presenza nel territorio di Villaricca, si trovavano invece all'estero".

La finalità dell'ottenimento dei falsi certificati - chiariscono gli inquirenti - era quella della concessione della cittadinanza italiana, che dà la possibilità di "poter liberamente circolare nel territorio europeo senza controlli".