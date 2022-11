"Pietre e arance contro le auto in corsa. Halloween da incubo per me"

"Le parole che mi hanno detto sono queste, sei stato fortunato..Sono stato fortunato perché un branco di ragazzi la sera di Halloween lungo la via delle salicelle ad Afragola hanno deciso di festeggiare in modo sobrio; niente maschere niente zucche nessun travestimento. Hanno deciso di appostarsi lungo la strada e scagliare pietre contro le auto che transitavano, talvolta uova oppure arance.. Io sono stato fortunato, il branco ha scagliato arance e l'unico danno è stato quello in foto, qualche ora prima hanno scagliato pietre contro un auto ferendo un bambino.. Non mi stupisco, pur vivendo al nord da molti anni sono consapevole della metastasi che attanaglia la mia città.. Le brave persone, quelle oneste quelle lavoratrici, quelle "fesse" (si perché qui chi non si piega al marciume è considerato fesso) vivono una sorta di resa, restano incatenati nell'oppressione e nel mutismo come se fosse tutto normale, ma attenzione non è una colpa bensì una difesa; come il corpo umano crea gli anticorpi dopo un virus per renderlo innocuo, il napoletano onesto ha sperimentato la rassegnazione come cura! A voi che avete fatto questo non auguro niente, mio malgrado siete già condannati a voi stessi e dalla vita che vi attende.. Crescerete e conoscerete la galera ne sono certo, vi ritroverete soli con la vostra fame la vostra ignoranza la vostra sete di contare qualcosa in più in una società che per vostra scelta vi ha già emarginato e i vostri figli cresceranno uguali, e passerà del tempo e le cose non cambieranno... Eravate siete e sarete il cancro di questa città! Sono stato fortunato e vi auguro di esserlo!".

E' la denuncia di un cittadino raccolta dal deputato Francesco Emilio Borrelli.