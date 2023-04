Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in Piazza San Ciro a Portici. Due sconosciuti in scooter avrebbero tirato una pietra contro un’ambulanza in sosta. Danneggiato il finestrino posteriore lato passeggero.

Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili.