Si stacca pietra dal Maschio Angioino: tragedia sfiorata in via Acton

Una grossa pietra si è staccata dalla facciata del Maschio Angioino, precipitando sul marciapiedi di via Acton. Non si registrano feriti, ma le conseguenze sarebbero potute essere molto gravi visto che si tratta di una strada molto trafficata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che hanno interdetto la zona al transito pedonale. In corso verifiche in questi minuti e nelle prossime ore per mettere in sicurezza l'area attorno al monumento.