Piero annega in mare a Torre del Greco, gli inquirenti: "Nessun segno di traumi sul corpo"

Piero Cirillo. Era questo il nome del ragazzo, neanche 17enne, morto ieri mattina nel mare di Torre del Greco. Come è emerso nella giornata di ieri, era ospite di una casa famiglia di Terzigno per ragazzi che vivono in contesti difficili.

Proseguono le indagini per risalire a cosa possa essere accaduto. Tra i primi a prestargli soccorso è stato uno dei bagnini in servizio al lido La Perla di via Litoranea. Ha portato il giovane a riva e provato a rianimarlo con le manovre previste, tra cui il massaggio cardiaco, ma senza successo. Poi il personale del 118 è arrivato e non ha potuto che constatarne il decesso.

Secondo quanto si apprende, un primo esame della salma non avrebbe evidenziato ferite o altri segni esterni sulla testa o su altre parti del corpo che possano fare ipotizzare una morte legata ad un trauma. L'autopsia, già disposta, proverà a dare tutti gli elementi utili per capire cosa sia potuto accadere.

Un minuto di raccoglimento a Torre del Greco

A Torre del Greco ieri si è tenuto in minuto di raccoglimento prima del via ufficiale alla festa dei quattro altari, che peraltro tornava dopo 16 anni di assenza. Prima del momento di commemorazione, svoltosi nella villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele, è stato il sindaco Luigi Mennella: "L'amministrazione e la cittadinanza si stringono ai parenti, agli amici e ai componenti della casa-famiglia di Terzigno dove il ragazzo alloggiava, per una tragedia resa ancora più dolorosa dalla giovane età della vittima". "Siamo in contatto con le forze dell'ordine - ha aggiunto - che ci tengono costantemente aggiornati sull'evolversi della vicenda giudiziaria. Qualsiasi sia l'esito delle indagini, è purtroppo evidente che una giovane vita è volata via troppo presto ed era giusto omaggiarla".

Il sindaco ha anche annunciato che "il Comune parteciperà con una propria delegazione ai funerali del ragazzo, quando saranno fissate le esequie". Dopo il minuto di raccoglimento, la banda cittadina de "I corallini", diretta dal maestro Francesco Izzo, ha intonato con la sola tromba le note de "Il silenzio" prima di iniziare il proprio giro per le strade del centro cittadino.