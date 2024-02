Terrore in parrocchia: sacrestano pestato a sangue dopo un rimprovero

Un uomo di 79 anni è stato aggredito e ferito da un giovane a Torre del Greco. La vittima è un collaboratore parrocchiale della Chiesa "Santa Maria del Popolo" a Torre del Greco. Ha riportato lesioni a volto, così come diagnosticato dai medici del pronto soccorso dell'ospedale Maresca. Il 24enne, invece, è stato fermato dalla polizia municipale intervenuta sul posto.

A scatenare la rabbia del giovane, come riporta la giornalista Mariella Romano, sarebbe stata un rimprovero della vittima. Il 79enne aveva notato il giovane aggirarsi nei pressi della sacrestia e lo aveva invitato, pertanto, ad aspettare il sacerdote in un'altra zona della parrocchia. Il giovane, allora, è andato in chiesa ed ha iniziato ad accendere e spegnere le lampade votive, ricevendo un ulteriore rimprovero.

Il giovane ha prima insultato e poi colpito con pugni e calci la vittima. Provvidenziale è stato l'intervento della municipale allertata dalle urla di una signora che aveva assistito all'aggressione. Il giovane alla vista dei poliziotti li ha aggrediti, ferendone tre. Inutile il tentativo di fuga: è stato fermato poco dopo.