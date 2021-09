In dieci contro uno, ragazzino pestato a sangue dal branco|VIDEO

Brutale aggressione a Frattamaggiore, un ragazzo è stato pestato dal branco in una delle strade della movida locale.

“Segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Servono provvedimenti giuridici ed educativi prima che sia troppo tardi. Ancora una sera che si trasforma in follia nel napoletano, ancora una volta la movida che diventa violenza feroce". L'aggressione è avvenuta precisamente a Frattamaggiore, in via Garibaldi, lo scorso sabato notte, come segnala un residente al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. In 10 si sono scagliati contro un giovane inerme (VIDEO).

"Nel filmato, inviato a Borrelli, si vede come gli aggressori si accaniscano nei confronti della vittima allontanandosi soltanto quando i residenti, dalle loro finestre, urlano e chiedono aiuto", conclude Borrelli.